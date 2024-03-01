Emeklinin Temmuz zam oranı belli oluyor: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na yeni maaş tablosu...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarında görecekleri zam oranını merak ediyor. Maaş hesaplamalarına ışık tutan Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Şubat ayına dair yapılan analize göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 oranında artması bekleniyor. Bu artış oranı, temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zamlarının belirlenmesinde etkili olacak. Peki emekli temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekliye yeni zamlı maaş tablosu...

2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam tutarları belirlenmeye başlıyor. Şubat ayındaki Enflasyon Beklenti Anketi'nde yer alan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bu ay yüzde 4,04 oranında artacağını tahmin ediyor. Bu durum, ocak ayıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 11 seviyelerine ulaşabileceği anlamına geliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kaydedilen bu enflasyon oranları, temmuzdaki maaş zamlarına yansıyacak. İşte emeklinin zamlı maaş tablosu...Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) beklenen yüzde 4,04 oranındaki artış, emekli maaşlarını da etkileyecek. Bu bağlamda, belirli maaş düzeylerine yapılan yüzde 11,04 oranındaki zam, emekli maaşlarını şu şekilde etkileyecek:10.000 TL maaş: Zam sonrası 11.101 TL10.500 TL maaş: Zam sonrası 11.656 TL11.000 TL maaş: Zam sonrası 12.211 TL11.500 TL maaş: Zam sonrası 12.766 TL12.000 TL maaş: Zam sonrası 13.321 TL12.500 TL maaş: Zam sonrası 13.876 TL13.000 TL maaş: Zam sonrası 14.431 TL13.500 TL maaş: Zam sonrası 14.986 TL14.000 TL maaş: Zam sonrası 15.541 TL14.500 TL maaş: Zam sonrası 16.096 TL15.000 TL maaş: Zam sonrası 16.651 TL16.000 TL maaş: Zam sonrası 17.764 TL17.000 TL maaş: Zam sonrası 18.872 TL18.000 TL maaş: Zam sonrası 19.980 TL19.000 TL maaş: Zam sonrası 21.088 TL20.000 TL maaş: Zam sonrası 22.196 TL21.000 TL maaş: Zam sonrası 23.304 TL22.000 TL maaş: Zam sonrası 24.412 TL23.000 TL maaş: Zam sonrası 25.520 TL24.000 TL maaş: Zam sonrası 26.628 TL25.000 TL maaş: Zam sonrası 27.736 TL