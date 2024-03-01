Airbnb için kritik karar! Sınırlama geliyor

Avrupa Parlamentosu, Airbnb'ye sınırlama getirdi. Kabul edilen yasal düzenleme 'tüketicileri sahte kısa vadeli kiralama tekliflerinden korurken, uzun vadeli kiralamaların azalması nedeniyle konut sektörü üzerinde oluşan baskıyı da azaltmayı' amaçlıyor.'Sorumlu ve şeffaf bir kısa süreli kiralama sektörü için yeni kurallar' içeren yasa önerisi, Perşembe günü Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda ele alındı.Yeni yasa, 14'e karşı 493 oyla kabul edildi. 33 milletvekili de çekimser kaldı.Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, Airbnb, Booking, Expedia ve TripAdvisor gibi çevrimiçi platformların yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) genelinde kısa süreli konaklama kiralama hizmetlerinin hacmi de önemli ölçüde arttı.Çevrimiçi kısa süreli kiralamalar, AB'deki toplam turistik konaklamanın yüzde 25'ine ulaştı. Yani bir başka deyişle, her dört turistik amaçlı konaklamadan biri, kısa süreli kiralama yoluyla yapılıyor.Bu tür kiralamalar ev sahipleri, turistler ve bazı işletmeler için yarar sağlasa da özellikle konut piyasası için sıkıntılara yol açmaya başladı.Kısa süreli kiralama ile ilgili uygun kuralların bulunmaması nedeniyle yüksek konut fiyatları, daimi sakinlerin yerinden edilmesi, aşırı turizm ve haksız rekabet gibi sorunların artmasına neden oldu.Bu nedenle birçok turistik Avrupa kenti, Airbnb gibi uygulamalara karşı katı kurallar getirmeye başladı.Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Fransa'nın başkenti Paris'te, konutların tatil için kira süresine kısıtlama getirildi.Ciddi bir konut sıkıntısıyla karşı karşıya olan Hollanda'da, yaklaşık 7 bin ev Airbnb üzerinden kısa süreli kiralanıyor.Bu nedenle Hollanda'daki konut sahiplerinin, evlerin kısa süreli kiralaması yılda en fazla 30 günle sınırlandırıldı.İspanya'nın Barcelona kenti ise çevrimiçi kısa süreli kiralama uygulamalarına yasak getirdi.AB üyesi 23 ülke, 2022'de kısa vadeli çevrimiçi kiralama uygulamaları için yeni kurallar getirdi. Diğer ülkelerde de bu konuda yasal düzenleme hazırlığı devam ediyor.Parlamento, hem kısa vadeli kiralamadan doğan sorunları önlemek hem de farklı yerel kuralların iç pazarda yarattığı parçalanmayı ortadan kaldırmak için Avrupa genelinde bu düzenlemeyi gündeme getirdi.Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa, AB genelinde kısa süreli kiralamaları kısıtlamak için getirilen kuralları, tek elden daha uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyor.