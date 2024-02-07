Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Şanlıurfa'daydı. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni öncesi AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Başkan Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Şanlıurfa'daydı. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni öncesi AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Başkan Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklamaya başladı:
ABDÜLHAKİM AYHAN
AKÇAKALE
MAHMUT MİRKELAM
BİRECİK
SUPHİ AKSOY
BOZOVA
SEYİTHAN ATİLLA
CEYLANPINAR
MEHMET KUŞ
EYYÜBİYE
ŞEREF ALBAYRAK
HALFETİ
MEHMET CANPOLAT
HALİLİYE
MAHMUT ÖZYAVUZ
HARRAN
ALİ ASLAN BAYIK
HİLVAN
METİN BAYDİLLİ
KARAKÖPRÜ
ALİ MURAT BUCAK
SİVEREK
MUSTAFA YÜKSEL
SURUÇ
SALİH EKİNCİ
VİRANŞEHİR