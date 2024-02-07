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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Şanlıurfa'daydı. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni öncesi AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Başkan Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı...

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları!
Ekleme: 7.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 7.02.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Şanlıurfa'daydı. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni öncesi AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Başkan Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklamaya başladı:

ABDÜLHAKİM AYHAN

AKÇAKALE

MAHMUT MİRKELAM

BİRECİK

SUPHİ AKSOY

BOZOVA

SEYİTHAN ATİLLA

CEYLANPINAR

MEHMET KUŞ

EYYÜBİYE

ŞEREF ALBAYRAK

HALFETİ

MEHMET CANPOLAT

HALİLİYE

MAHMUT ÖZYAVUZ

HARRAN

ALİ ASLAN BAYIK

HİLVAN

METİN BAYDİLLİ

KARAKÖPRÜ

ALİ MURAT BUCAK

SİVEREK

MUSTAFA YÜKSEL

SURUÇ

SALİH EKİNCİ

VİRANŞEHİR
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