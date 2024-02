Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrasona girdiğinde şoke oldu!

Antalya'da yaşayan Hasan Sönmez (41) ve Asiye Sönmez (37) çifti, uzun süredir evli olmalarına rağmen bebek hasreti çekmeye başladı. Birçok merkeze başvurup tedavi yolları arayan çift, zaman zaman umutsuzluğa kapılsa da yılmadı.Bir arkadaşının tavsiyesiyle özel bir merkezde tedavi olan çifte, bir ay sonra gebelik müjdesi verildi. 2 ay sonra kontrole gelen çift ikiz bebekleri, 3 ay sonraki kontrolde ise üçüz gebeliğin olduğu söylendi. Bir bebek hayaliyle yola çıkan Sönmez ailesi, üçüz bebeklerinin olacağı müjdesiyle büyük mutluluk yaşadı. 19 Aralık, 16.37'de biri tek yumurta ikizi, diğer tek olmak üzere bin 500 gram ağırlığında 3 erkek bebek dünyaya geldi. Bebeklere Muhammet Eren Sönmez, Yusuf Efe Sönmez ve Behçet Can Sönmez isimleri verildi. Tıpta binde bir olarak gerçekleşen durum karşısında hem aile hem hastanede büyük sevinç yaşadı.Anne Asiye Sönmez, bebek sahibi olmanın hayalini kurduğunu ama en çok eşinin bir çocuk sahibi olması istediğini söyledi. Eşinin başkasını çocuğunu severken, insanların bir anda çocuğu çekiverdiğini ve buna çok üzüldüğünü anlatan Sönmez, 'Allah'ımdan diledim. Bayağı bir doktor gezdik. Sonunda bebek sahibi olduk. Doktorlarımız sayesinde üçüz gebelik sürecimiz daha kolay geçti. İkiz bebek diye yola çıktık ama üçüncüsü bize sürpriz oldu. Üçüz gebelik tehlikeli olabilir denildi ama ölümüm pahasına da olsa üçünü de istedim. Doktorlarımla güzel bir süreç geçirdik' dedi.1 bebekle amacıyla çıktık yola, sonra iki, en son ise üçüzümüz olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sönmez, 'Herkes umutlu on olsun, kendine inansın. Üçünü biberon hazırlayıp besliyorum. Tek yumurta ikizimiz ve bir tane de tek oğlumuz var. İkizler sarışın, tek olan üçüzümüz ise hafif esmer' diye konuştu.Baba Hasan Sönmez, 4 yıldı evli olduklarını bir süredir ise çocuk sahibi olmak için araştırma içinde olduklarını kaydetti.Arkadaşının önerisi ile bir merkeze gittiklerini anlatan Sönmez, 'Aşılama yapıldı ve bir ay içinde yüzde 80'e yakın gebelik olma durumu var denildi. Eşim iki aşılama yaptırmış. Bu arada biz köye gittik, mantar zamanıydı. Ormanda gezerken eşim iştahı açık, bol su içiyor yemek yiyor, midesi bulanıyor. Eşime hamile olduğunu söyledim. İnanmadı. Ertesi gün doktora geldik, bir bebeğimizin olacağını öğrendik. Aradan bir ay geçti kontrole geldik, ikizimizin olacağını söylediler. 3'üncü ay içinde bir kontrol daha yapıldı ama benim haberim yok. Eşim telefon etti, 'Haberin var mı sana büyük bir sürpriz vereceğim' dedi. Aklımın ucundan geçmiyor ama üçüz. Nasıl üçüz olur, dalga mı geçiyorsun' dedi. Elim ayağım boşaldı, elimdeki tabaklar düştü, ne yaptığımı bilemedim. Şok oldum, terlemeye başladım. Eşimin dalga geçtiğini düşündüm. Fotoğrafı gelince çok sevindim' diye konuştu.Hep ikiz çocuk hayali kurduğunu anlatan Sönmez, 'Ama Rabbim üçüz verdi. Çocukları çok severim. Milletin çocuğunu sevmek isterdim, hemen çocuğu önümden alırdı. Ama çocuklar hep kendini bana sevdirmek isterdi. Misafirliğe gittiğimizde eşimin gözleri dolardı. Eşim çocuk hasreti çekmeme çok üzülürdü. Hastanelere gittik ama her doktorla konuştuğumuzda moralimiz bozulurdu. Ama Rabbim nasip etti. 10 dakika olmadan üçü de doğdu. Üçü de ağlıyor. Bir baktım şok oldum. Evde ayırt edemiyoruz, ikizlerinin birinin kulağında işaret var. Hastanede karıştırıyoruz. Üçüne de koşturuyorum, bu telaşla baba olduğumu yeni anlayabildim' ifadelerine yer verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner Kılıç, ailenin uzun süredir gebelik düşündüğünü, sonuçta sürpriz çoğul bir gebelik oluştuğunu söyledi.Bu sürecin çift yumurta ikizi olarak başladığını anlatan Kılıç, 'Daha sonra gebeliklerden bir tanesi kendi içinde ikiye bölünüp, hem tek yumurta hem de bir tane ayrı olmak üzere üçüz olarak devam etti. Gebelik süreci bu durumda meşakkatli geçiyor. Annemin bu süreci iyi tolere etti ve 31 haftanın sonunda sağlıklı 3 bebeğimize kavuştuk. Tıpta oldukça nadir görülen durum. Belirli tedavi yöntemleriyle üçüz gebelik olabiliyor ama bu şekilde bir tanesi çift, bir tanesi tek olan binde bir gibi bir durum' dedi.Rutin gebelik durumlarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Kılıç, 'Üçü de erkek, sağlık durumları çok iyi. İkisi sarışın, birisi esmer. Üçüz gebeliklerden beklenenden erken doğumlar olabiliyor 24 hafta gibi. 31 haftayı gördük, bu süreç üçüz gebelik için çok önemli. Gebelik öyle bir durum ki bazen çok kolay, spontane olabiliyor. Bazen de süreç gerekiyor. Tedavi kişide kişiye farklılık gösteriyor. Çiftimiz de uğraştı, mücadele verdi ve sonuçta üçüz bebekleri oldu. Bebeklerin biri ayrı, iki tanesi tek kese içinde, bu da bizim için heyecan verici oluyor. Çoğul gebelik görüyoruz ama böyle hem tek yumurta ikizi hem de ayrı bir bebeğin olması tıbben de istisna. Biz de hastalarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Mesleki olarak da az karşılaştığımız için güzel bir deneyim oldu' dedi.Gebe kalmada problem yaşayan hastalara çeşitli yaklaşımlarla çocuk sahibi olmalarına yardımı olduklarının altını çizen Kılıç, üçüz gebeliklere çok da sıcak bakmadıklarına değindi.