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Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı yönünde itirazda bulunan eski Hakkari Hakimi Ahmet Çakmak'ın iki kız kardeşinin de Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Çakmak'ın kardeşi Hülya E'nin ayrıca FETÖ'ye ait bir şirkette çalıştığı, ve itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerinde faaliyetlerini ilişkin ifadeler bulunduğu ortaya çıktı. Hakim Çakmak'ın ise 2014 yılı İcra Müdür yardımcılığı sınav sorularının FETÖ tarafından çalınmasıyla ilgili soruşturmada yer aldığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı
Ekleme: 24.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı
Hakkari Hakimi Ahmet Çakmak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını söyleyerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. Hakim Çakmak itiraz dilekçesinde Başkan Erdoğan'ın aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle adaylığının iptaline karar verilmesini istemişti. YSK, yapılan itirazları 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yapılan ilk seçim olduğunu belirterek reddetmişti.

Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı

HSK MESLEKTEN İHRACINA KARAR VERDİ

Hakim Çakmak'ın itirazı sonrası harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Hakim Çakmak hakkında inceleme ve soruşturma izni vermişti. Yapılan soruşturmada hakkında yürütülen farklı soruşturmalar nedeniyle HSK 2. Dairesi tarafından iki kez yer değiştirme cezası alan hakim Ahmet Çakmak meslekten ihraç edildi.

Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı

KARDEŞLERİ BYLOCKCU ÇIKTI

Hakim Ahmet Çakmak'ın kız kardeşleri Fatma Ç. ve Hülya E'nin Bylock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı. Fatma Ç'nin 2017'de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı, yine Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen diğer kardeşi Hülya E'nin de Bylock kaydının bulunduğu belirlendi.

Hülya E'nin 2007-2013 yılları arasında FETÖ'ye ait bir şirkette çalıştığı ve itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerinde faaliyetlerini ilişkin ifadeler bulunduğu tespit edildi.

Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı

HAKİM, FETÖ SINAV HIRSIZLIĞI SORUŞTURMASI GEÇİRMİŞ

Hakim Ahmet Çakmak'ın Matematik öğretmenliği, Gümrük memurluğu ardından da Hakim olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün hain darbe girişiminden 15 gün önce hakim adayı olarak mesleğe giren Çakmak'ın FETÖ'nün soru hırsızlığı soruşturmalarında da kaydı bulunduğu öğrenildi.

Çakmak'ın 2014 yılı İcra Müdür yardımcılığı sınavlarının FETÖ tarafından çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada da adının geçtiği öğrenildi.



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