Denizli'de tehlikeli yolculuk: Arabanın üstüne çıkıp alkolle ellerini yıkaladılar

Denizli'de trafik magandaları panik dolu anlara neden oldu.Olay, Denizli-Antalya kara yolu Honaz Tüneli'nde meydana geldi.Hareket halindeki otomobilin üzerine çıkan 2 kişi, ellerini alkol ile yıkadı.Trafik kurallarını hiçe sayan şahıslar, tünelde durdurdukları aracın arkasında aynı hareketlerini sürdürdü.Hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.Harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Jandarma ekipleri tarafından kimliği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.7 bin 260 TL ceza4 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.