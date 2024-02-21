Bakan Güler Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi

Bulgaristan Savunma Bakanı Todar Tagarev resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tagarev'i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı.İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı.Resmi törenin ardından Güler ve Tagarev, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi.İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.