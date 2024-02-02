İzmir'de düzensiz göçle mücadele sürüyor: Bin 383 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda bin 383 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 25 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.Yetkililerin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları başarı ile sonuçlanıyor.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 Ocak ayında İzmir genelinde ülkeye yasa dışı yollarla giren bin 383 düzensiz göçmen ve 48 göçmen kaçakçısı tespit etti.Operasyon için harekete geçen ekipler, meydana gelen bu olaylarda 20 araca el koydu.Yakalanan bin 383 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Öte yandan gözaltına alınan 48 göçmen kaçakçısı şüphelisinin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.2 organizatörün gözaltı işlemleri devam ederken, 14 organizatör hakkında adli tedbir kontrolü uygulandı. Tespit edilen 7 organizatörün yakalanma çalışmalarının devam ettiği de ifade edildi.