Sarıyer belediyesi CHP’nin çiftliğine döndü: CHP İstanbul il başkan yardımcısı basın koordinatörü olarak işe alındı

Sarıyer'de CHP'li 12 meclis üyesinin SARBEL'de işe alınmasının yankıları sürerken, bu kez de gündeme CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Metin Tam'ın belediyede mesaiye başladığı ortaya çıktı. Sarıyer Belediyesi Sosyal Medya Basın Kooordinatörü olarak işe başlayan Tam için CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sayfasındaki özgeçmişinde kendi işiyle meşgul olduğu yazdığı görüldü. Tam'ın belediyede işbaşı yapmasına rağmen il başkanlığı yardımcılığı görevinden de istifa etmediği görüldü.BİYOGRAFİSİNDE TURİZM İŞİYLE UĞRAŞTIĞI YAZIYORSarıyer Belediyesi'nde Basın Koordinatörü olarak işbaşı yapan Tam hakkında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda şu ifadelere yer verildi: '2019 yılından beri turizm alanında kendi şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. 18 yaşından itibaren yirmi yıldan fazla süredir CHP üyesidir. Şişli ve Sarıyer ilçelerinde çeşitli kademelerde görevler almıştır.''BELEDİYE ÇİFTLİK DEĞİLDİR'SABAH'a konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, '12 meclis üyesini işe aldıkları yetmediği gibi bir de CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısını işe başlattılar. CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Tam kimdir ve hangi sıfatla işe alınmıştır. Sarıyer Belediyesi bankamatikçilerle doldu. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır. Sarıyer Belediyesi'ni bu keyfi ve yanlış kararlarından dönmeye davet ediyorum. Belediye çiftlik değil, kamu kurumudur ve hizmet üretmekle yükümlüdür' ifadelerini kullandı.12 MECLİS ÜYESİ MAAŞA BAĞLANMIŞTIBorç batağındaki Sarıyer Belediye şirketi SARBEL, 4 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında Sarıyer Belediye Meclisi'ndeki 12 ismi yönetim kurulu olarak görevlendirmişti. SARBEL'deki görev değişikiği kararı 6 Kasım 2024 tarihinde 11201 sayı numarasıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştı. 3 yıl boyunca SARBEL'den ekstra maaş alacak CHP'li meclis üyelerinin isimleri şu şekilde sıralanmıştı:*MELENDİZ DALYAN İZGİ (İBB Meclis üyesi İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*GÖRKEM KURŞUN (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*ADEM AYVERDİ (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*İSMAİL ÇARBOĞA (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*HÜSEYİN KORKMAZ (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*BİRGÜL TEKÇE (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*İDRİS GÜVEN (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*NOMAN ÜLKER (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*NİLGÜN GÜNERİ (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*MUSA ÖZCAN (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*ZANA GÜMÜŞ (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)*SUNAY SEVİNÇ (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi)