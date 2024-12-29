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Samsun’da bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 29.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:07 / Editör: Edin Uslu
Samsun’da bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi