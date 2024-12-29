Dışişleri'nden Güney Kore'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı paylaştı.

Güney Kore'de iniş sırasında meydana gelen uçak kazasında 176 kişi hayatını kaybetti.Dışişleri Bakanlığı, kazayla ilgili olarak Güney Kore'ye taziye mesajı iletti.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti’nin Muan Havalimanı’nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.