Aydın'da jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

Kaçakçılık ile mücadelee başarılı çalışmalara imza atılıyor...Bu kapsamda son olarak, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.Çalışma sonucunda Söke ilçesinde H.T.M. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 41 bin 560 adet içi doldurulmuş ve 46 bin 200 adet boş olmak üzere toplamda 86 bin 760 makaron, 21 kg kıyılmış tütün, 8 adet 129 gramlık kayıtsız nargile tütünü ele geçirildi.Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.