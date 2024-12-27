Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi yakalandı
Samsun'da polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmesi ve ayrıca söz konusu göçmen kaçakçılığının para trafiğine yönelik operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonunda Afganistan uyruklu F.J.(35), A.E. (31) ve Z.M. (28) yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İfadesi alınan Z.M. serbest bırakılırken, F.J. ve A.E. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.J. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.