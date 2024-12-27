Mesajlara artık yapay zeka cevap verecek! WhatsApp'ta yeni dönem

iOS için geliştirilen yeni WhatsApp beta sürümünde artık işletme hesapları otomatik olarak yapay zeka destekli cevaplar verebiliyor. İşletmeler için uygulamanın Android sürümünde bir süredir test aşamasında olan yeni özellik iOS için denemelere başlandı.Bazı beta test kullanıcıları artık işletmelerin uygulamalarını yapay zeka araçlarına bağlamalarına imkan tanıyan yeni bir özelliğe erişebiliyor. Şirketler, bir QR kodunu tarayarak müşteri mesajlarını işlemek için yapay zeka desteğini açabiliyor. Yeni özellikle normal çalışma saatleri dışında kullanışlı oluyor, çünkü yapay zeka kimsenin müsait olmadığı zamanlarda cevaplar sağlamak için devreye alınabiliyor.Yapay zeka destekli cevaplar satılan ürünlerin ayrıntılarını paylaşabilir, müşteri ihtiyaçlarına göre seçenekler önerebilir ve hatta alışveriş yapanların işlerini kolaylaştırmak için fiyatlandırma ve stok durumu hakkında güncellemeler sağlayabiliyor.WhatsApp, yapay zeka destekli cevapların yanı sıra bir başka yeni özelliği daha kullanıma sunuyor. WhatsApp Business uygulamasını Business Platform'a bağlama özelliği bir QR kodu tarandığında, işletmeler hesaplarını her iki platformda da aynı anda yönetebiliyor.