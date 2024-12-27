İstanbul'da 'eve servis uyuşturucu' ilanı: 6 kişi gözaltında

İstanbul'da Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saha çalışmaları ve gerçekleştirilen istihbari çalışmalardan yola çıkılarak, Gümüşpala Mahallesinde bir adreste uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.Şüphelilerin sözkonusu adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bazı sosyal medya platformlarına reklam adı altında ilan verdikleri belirlendi.Operasyonda S.T.E.(23), G.G.(21), H.A.(24), T.Ö.(38) İ.Ş.(22) ile F.B.K.(42) isimli kadın uyuşturucuyu pencereden atmaya çalıştığı sırada yakalandı.Adreste yapılan aramalarda; 7 kilogram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde üretmekte kullanılan leğen, elek, blender gibi malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ö.(38), İ.Ş.(22) ve F.B.K.(42) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.Şüphelilerden S.T.E.(23), G.G.(21) ve H.A.(24) 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.