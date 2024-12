Başkan Erdoğan: Mülteciler üzerinden her türlü provokasyonu denediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;Sevgili Balıkesirliler, yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Balıkesirli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine Rabbimden sabır diliyorum.'İHMALİ OLAN VARSA GEREKEN YAPILACAK'Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Bakanlarımız şehrimize gelip ailelerin acılarını paylaştı. Kabine üyelerimizden bazıları ve vekillerimiz buradaydı dün. Biz de bazı kardeşlerimizi ziyaret edip taziye dileğimizi sunacağız. Bugün 2 ailemizi ziyaret ettik, onlarla dertleştik.29 İŞÇİNİN HESABINI VERSİNAilelerimiz son derece metanetli davranıyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve titiz şekilde yürüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacak. Yakının kaybeden ailelerimiz, Balıkesirli kardeşlerimiz şüphe duymasın. Patlamada can kaybı olması nedeniyle 85 olarak hepimiz üzüldük. Henüz cenazeler kalkmadan olayın nasıl olduğu bilinmeden CHP genel başkanı çıkıp talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz.Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi de rahmetle yad ediyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti Balıkesir'de görev yapan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.'SAYISIZ AĞIR SINAMALARLA YÜZLEŞTİK'Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, bıraktığımız izler önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür.AK Parti hükümetleri olarak Menderes dönemindeki gibi çelmelere, tehditlere maruz kaldık. Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Biz milletimizden aldığımız destek ile bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık.Nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Ciddi zorluklarla karşılaştık. Allah'ın bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, saldırının netice vermediğini yaşayarak gördük.'SIRTINA YEDİĞİ O PASLI HANÇERİ BİZ BİLE ÇIKARAMAYIZ'Bugün yine kimine şükredeceğimiz, kimine sabredeceğimiz imtihanlar içinden geçiyoruz. 61 yıllık Baas zulmü Suriye halkının başlatıp zafere ulaştırdığı devrim ile sona erdi. Misafir ettiğimiz 3.6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok ahlaksız, vicdansız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs'ta bu mazlumları hedef göstererek hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz ırkçı faşist nefrete geçit vermedi. Bu kişinin cezasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek en yakınındaki isimler verdi. Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini soran ne de fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medyada ize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ne yapsalar nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay kemal kusura bakmasın, dostları tarafından atılan o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.'TARİH VE MİLLET ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKLER'Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. Tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecekler.AK Parti olarak bize düşen, alternatif üretme, toplum hissiyatını kavrama görevini yerine getirmektir. Kongrelerimize büyük önem veriyoruz. Siyasette çıtayı yükseltip rekabet şartlarını yükselttik.'BİZ TÜRKİYE'NİN HEM BUGÜNÜ HEM DE YARINIYIZ'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. İnsanımızın şikayetlerine kulak veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her işin gayesi ülkemize daha çok eser kazandırmak, büyüyen Türkiye'yi dünyada en üst sıraya çıkarmaktır. Her ne kadar son mahalli seçimlerde kimi şehirlerde arzu ettiğimiz neticeyi alamasak da bunu bir yol kazası kabul ediyoruz. Allah'ın izni sizlerin gayreti ile partimiz ve ittifakımız uzun yıllar hem Meclis'te hem belediyelerde iktidar olmayı sürdürecek. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız.