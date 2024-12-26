Antalya falezlerde feci olay! Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu: Mıknatısla aranıyor!

Feci olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi.Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı.YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜDenize düşen ve plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenen araçtaki kişinin Engin Ş. olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gelen yakınları, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri, denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu.GECE YARISI BİTTİ, YENİDEN BAŞLADIGece yarısı sonlandırılan arama çalışmalarına, sabah erken saatlerde devam edildi. Çalışmalara AFAD, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri katılıyor. Ekipler, su görüşü yetersiz olduğu için aracın yerini tespit etmek için mıknatısla arama çalışması başlattı. Engin Ş.'nin yakınları, çalışmaları endişeli gözlerle takip ediyor.EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDEAntalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, otomobilin denize düştüğü alana gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Aile ile bir süre görüşen İlker Arslan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Arslan, şöyle konuştu:'Arkadaşlar dün akşamdan beri olayı sıcağı sıcağına takip ediyor. Biz de dün akşam itibarıyla Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in talimatıyla, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanımız Tolga Coşkun da burada. Onların dalgıç ve bot unsurlarıyla beraber biz de deniz polisimizin bot unsurlarıyla birlikte sıcağı sıcağına müdahale ettik.İlk müdahale sırasında malumunuz iki gündür Antalya'da turuncu alarmdan kaynaklanan bir hava muhalefeti söz konusu ve sert hava şartlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar akşam karanlığındaki müdahalesinde ancak plaka tespitine ve araca ait tampon ve benzeri parçalara ulaşabildi. Onun dışında dalga ve deniz görüş mesafesinin azlığından dolayı yine de kontrollü devam ediyorlardı. Bugün gün ışımasıyla beraber yine Sayın Valimizin talimatıyla bunu artırdık. İtfaiyemizin, jandarma, sahil güvenliğimizin, JAK timlerinin ve jandarmanın da desteğiyle şimdi onlar da gönderdiler. Çalışmaları daha yoğunlaştırdık. Bugün gün ışımasından faydalanarak, gün içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Buradan da aileye sizin vesilenizle başsağlığı dilemiş oluyorum.''ARAÇTA 1 KİŞİ VAR'Arama çalışmalarında mıknatıs ile çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, 'Şu anda gerek sahil güvenlik gerek emniyet olarak deniz altındaki çalışmayla alakalı tüm teknik unsurların hepsini bir arada değerlendiriyoruz.Araçta 1 kişi var, şu anda altı ekip halinde çalışıyoruz. Hem sahilden botlardaki dalgıçlar ve dalgıçlar aracılığıyla aynı zamanda mıknatıs başta olmak üzere diğer teknik ekipmanlar hem de karadan aynı zamanda dalgıçların müdahalesiyle çift taraflı bir çalışma yürütüyoruz. Kısa zamanda sonuç alacağımızı düşünüyoruz' diye konuştu.