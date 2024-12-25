İstanbul’da feci olay! Önce aracın üstüne ardından yere düştü

Olay, saat 10.00 sıralarında Topçular Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydan geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın çalıştığı iş yerin 2'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.Önce park halindeki araca çarpan ardından yere düşen kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.Park halindeki aracın da hasar gördüğü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.