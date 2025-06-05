Bakan Uraloğlu'ndan bayram mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nın, Allah'a yakınlaşma ve onun rızasını kazanma çabası olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Şükür ve teslimiyetle geçirdiğimiz bu özel günler, manevi bir bağlılığın simgesidir. İnşallah bu bayramda da ibadetlerimizi bu şuurla yerine getireceğiz. Bu mübarek bayramın, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla Türkiye'yi uluslararası koridorların merkezine taşıyarak hem bölgesel hem de küresel ölçekte lider bir konuma yükseltmek için durmaksızın çalıştıklarını belirtti. Uraloğlu, “Bu vizyon, sadece bir hedef değil; aynı zamanda büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşasıdır. Ulaştırma sektörü de bu vizyonun en önemli taşıyıcısıdır.” açıklamasında bulundu.-“Yaklaşık 293 Milyar Dolarlık Yatırımla Türkiye'nin Ulaşım ve Haberleşme Altyapısını Adeta Baştan İnşa Ettik”Bu gerçekten hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yılmadan, yorulmadan, büyük bir özveriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısını güçlendirecek çok önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Son 23 yılda yaklaşık 293 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısını adeta baştan inşa ettik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara ve Aydın-Denizli Otoyolları, İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Çukurova Uluslararası Havalimanları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıran Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Asya ile Avrupa'yı kesintisiz bağlayan Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk.”-Havacılıkta Türkiye Dünyanın ZirvesindeHavacılıkta Türkiye'yi, dünyanın zirvesine taşıdıklarını, iç hatlarda 26 havalimanından 58'e ulaştırdıklarını ve 50 ülkede 60 noktaya uçarken, bugün 132 ülkede 353 noktaya kanat açtıklarını ifade eden Uraloğlu, “17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdiğimiz eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla, ABD'den sonra dünyada bu başarıyı gerçekleştiren ilk ülke olduk.” ifadelerini kullandı.2002 yılında dünyada 17. sırada yer alan Türk sahipli filoyu 11. sıraya yükselttiklerini, yine 2002 yılında sabit genişbant aboneliği neredeyse yok denecek düzeydeyken, bugün 96,4 milyon aboneye ulaştıklarını kaydeden Uraloğlu, “80 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğumuzu 605 bin kilometreye ulaştırdık. İnşallah bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini, önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız. Yine yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da 21 Nisan'da hizmete aldık.” açıklamasında bulundu.-“Bu Mübarek Günlerin Yüreklerimizi Sevgiyle Doldurmasını Temenni Ediyorum”Uraloğlu, tüm bu başarıların Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda attığı kararlı adımların en net göstergesi olduğunu belirterek “Birlikte, ülkemizi sadece bölgesel değil, küresel ölçekte bir lider haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bu mübarek günlerin yüreklerimizi sevgiyle doldurmasını temenni ediyorum. Bayramınız bereketli, gönülleriniz şen olsun. Hayırlı bayramlar dilerim!” dedi.