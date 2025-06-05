Frene patladı duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta kent merkezinde freni patlayan bir yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.Kazada araçta bulunan 14 kişi hafif şekilde yaralandı.Yolcu minibüsü, fren arızası nedeniyle kontrolü kaybedip duvara çarptı.Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 14 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.Minibüsün fren sistemindeki arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.