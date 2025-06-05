Frene patladı duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var
Kent merkezinde fren arızası yaşanan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada 14 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Zonguldak'ta kent merkezinde freni patlayan bir yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada araçta bulunan 14 kişi hafif şekilde yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yolcu minibüsü, fren arızası nedeniyle kontrolü kaybedip duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 14 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Minibüsün fren sistemindeki arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.