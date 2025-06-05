İsrail’den nefret eden ülkeler listesi açıklandı!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center, 24 ülkede İsrail ile ilgili anket çalışması yaptı. Ankete göre uluslararası kamuoyunda İsrail'i sevmeyen insanların oranı yüze 62 olurken, Türkiye'de bu sayı yüzde 93 seviyelerine çıktı.Ankette İsrail ve Netanyahu hakkında iki farklı soru soruldu.İSRAİL'İ SEVMEYENLER LİSTESİNDE TÜRKİYE 1'İNCİ SIRADAAnkete göre Türk vatandaşlarının yüzde 93'ü İsrail'i sevmiyor. Bu oranın yüzde 9'u 'olumsuz bakış' şeklindeyken yüzde 84'ü ise nefret düzeyinde. Yüzde 4'lük bir kesimin ise terör devletinin Başbakanı Netanyahu'yu sevdiği görülüyor.İŞTE NETANYAHU'YU EN ÇOK SEVEN ÜLKELER: ABD 3'ÜNCÜ SIRADANetanyahu hakkında sorulan soruda ilk sırada Nijerya geldi. Nijerya'da halkın yüzde 59'u Netanyahu'ya olumlu bakarken, bu sayının Kenya'da yüzde 50, ABD'de ise yüzde 45 olduğu kaydedildi.TÜRKİYE, NETANYAHU'YU SEVMEYENLER LİSTESİNDE DE İLK SIRADANetanyahu'dan en çok nefret eden ülkeler arasında da ilk sırada Türkiye yer alıyor. Ankete göre Türk halkının sadece yüzde 4'ü Netanyahu hakkında 'olumlu düşüncelere' sahip. Türkiye'yi yüzde 13 ile Japonya, yüzde 16 ile Polonya ve yüzde 17 ile Endonezya takip ediyor.İSRAİL'İ EN ÇOK SEVEN ÜLKELER: HİNDİSTAN İLK SIRADAHindistan'da İsrail'i sevmeyenlerin oranı yalnızca yüzde 29 olarak kaydedildi. Hindistan'ı yüzde 32 ile Nijerya ve yüzde 42 ile Kenya takip etti. Ayrıca Hindistan'da halkın yüzde 34'ünün Netanyahu'yu sevdiği kaydedildi.