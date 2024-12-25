İslam Memiş net tarih verip uyardı! 'Fırsatı değerlendirin'

Finansal analist İslam Memiş​, YouTube kanalında altın ve piyasalarla ilgili değerlendirmelerini paylaştığı yeni bir video yayınladı. Memiş, konuşmasında 'Bunlar için bekliyorum. Bazı fırsatlar var!' diyerek dikkat çeken tahminlerde bulundu. Ancak bu yorumlarının bir yatırım​ tavsiyesi olmadığını özellikle vurguladı.Memiş, Noel tatili nedeniyle bu haftanın sakin geçeceğini belirtti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının önemli olduğuna dikkat çekti. Borsa İstanbul'un 9645 puan seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, '10 bin puanın kırılmasını ve 10 bin 200 seviyesinin takip edilmesini bekliyorum. Pozitif beklentim devam ediyor. 10 bin 200'e ulaşıldığında yeniden bir değerlendirme yapmamız gerekebilir. Ardından yukarıda 10 bin 400 seviyesi gündeme gelebilir.' şeklinde bir değerlendirme yaptı.Memiş, borsa yatırımcılarına uyarıda bulunarak, yanlış hisse seçimlerinin üzüntüye sebep olduğunu, ancak portföy çeşitlendirmesiyle bu risklerin azaltılabileceğini söyledi. Ayrıca, 'Varlıklarını çeşitlendirenler bu süreçte daha az zarar görürlerdi' diye sözlerine ekledi.Döviz tarafında dolar​ kurunun yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü belirten Memiş, serbest piyasadaki güncel rakamları şöyle aktardı:-Dolar/TL: 35.15-35.21-Euro/TL: 36.82Memiş, döviz kurlarının düşük seviyede olmadığını ve yükseliş trendinin devam ettiğini ifade etti.ONS VE GRAM ALTIN DEĞERLENDİRMESİAltın tarafında ons altının dar bir bant aralığında sıkıştığını belirten Memiş, 2580-2680 dolar aralığında hareketler gözlemlediğini söyledi. Bu hafta özelinde ise 2608-2658 dolar aralığını takip edeceğini ekledi. Gram altının 3010 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, şu önemli noktaların altını çizdi:-Gram altın, 3000 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.-İşçilik farklarının yıl sonu hesap kapatmalar nedeniyle 1000 dolara kadar gerilediğini, ancak bu farkların 20 Ocak itibarıyla yeniden yükseleceğini belirtti.Memiş, 'Eğer elinizde TL varsa kesinlikle altın alınabilir. Dolarınız varsa da altın alınabilir' diyerek, mevcut işçilik farklarından faydalanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ithalat yasağının ve kotanın kalkmasının altın yatırımcıları için büyük bir avantaj olacağını ifade etti. Son olarak, Memiş, 'Elimde TL varsa altın alırım. Dolarım varsa yine altın alırım.' dedi.