Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 il için turuncu, 24 il için ise sarı kodlu uyarıda bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Uyarı yapılan durumlar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımdaki olası aksilikler.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu