Naci Görür İstanbul'u bir kez daha uyardı, deprem beklediği yeri açıkladı! 'Fay kırılmış'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara bölgesi için bir kez daha alarm verdi. Görür, İstanbul'da deprem beklediğini bir kez daha dile getirerek, bu kez ilçe adı verdi.

Marmaraereğlisi - Tekirdağ açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'de gözler yine İstanbul ve çevresine çevrildi.Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından bu kez adeta nokta atışı yer gösterdi.Prof. Dr. Görür, beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Marmara Denizinde olan 4'den küçük depremleri değerlendirmiyoruz' diyerek şu ifadeleri kullandı:Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz.Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış ancak bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor.Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor.