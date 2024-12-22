Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 ölü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarpan bir helikopter, çarpışmanın etkisiyle hastanenin yakınındaki boş alana düştü. Kazada 2 pilot dahil olmak üzere 4 hastane personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muğla'da feci kaza!Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter çarptı.Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan helikopter, hastanenin acil kısmındaki bahçesine düştü.Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 hastane personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.Kazanın, helikopterin bir hastayı Antalya'ya götürmek üzere geldiği ancak iniş sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle pervanenin hastane camına çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.Polis ve saplık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.