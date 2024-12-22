Bahçeli'den DEM Parti'ye 'İmralı' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı.DEM Parti'ye seslenen Bahçeli, "DEM Parti, CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile görüşme sonrası terör örgütünün lağvedildiği açıklanmalıdır" dedi.Bahçeli, "61 yıllık Baas melaneti, 54 yıllık Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Toprak birliğinin muhafazası, iç barışın hiçbir kazaya mahal vermeden tesisi hem komşuluk hukukumuz hem de bölgesel sükunet bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır. Suriye'nin geleceğine karar sürecinde yapıcı şekilde Türkiye'nin pek çok tecrübesi olduğu da muhakkaktır. Geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye'nin derlenip toparlanmasında mühim bir eşik olacaktır. Önümüzdeki aylarca geçici yönetim tezahür edecek, ardından siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması gündeme gelecektir" dedi.Teröre karşı mesajlar veren Bahçeli, "Öncelikle Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalıdır. Bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Sınırlarımızın mücavir alanlarında nefes dahil almamalılar. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur" diye konuştu.İsrail'in bölgedeki hareketliliğine değinen Bahçeli, "Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de, Kudüs'te Osmanlı şamarını yer" dedi.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Türkiye yüksek hedeflere kilitlendi. Türk milleti tarihi mirasıyla birleşti. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Biz tarafımızı belirledik. Sevgide ve hoşgörüde buluşalım istiyoruz. Barıştan herkes söz eder, gereğini yerine getiren azdır. El ele verirsek elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız. Bizim sembolümüz demir dağları azimle eriten güçlü iradedir. Bu muhteşem iradeye kılavuzluk yapan, hürriyet aşığı bozkurt duruşudur.61 yıllık Baas melaneti, 54 yıllık Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir. Toprak birliğinin muhafazası, iç barışın hiçbir kazaya mahal vermeden tesisi hem komşuluk hukukumuz hem de bölgesel sükunet bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır. Suriye'nin geleceğine karar sürecinde yapıcı şekilde Türkiye'nin pek çok tecrübesi olduğu da muhakkaktır. Geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye'nin derlenip toparlanmasında mühim bir eşik olacaktır. Önümüzdeki aylarca geçici yönetim tezahür edecek, ardından siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması gündeme gelecektir. Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir.Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, cani Netanyahu ile birlikte en yakın zamanda yargılanmalıdır. CHP'nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP'nin gayrimilli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP'nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. CHP'nin Genel Başkanı, Esad kaçtı kaçalı matemden üzülmüştür. Moskova'ya saklı giderek Esad'la kucaklaşması, hasretini gidermesi de mümkündür.Trump'ın sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını bile çarpıtan CHP Genel Başkanı, mertlikten ve millilikten nasibini almayan yarım adamdır. CHP'nin Türkiye hazımsızlığı, Türkiye'nin haklı mücadelelerini karalaması siyasi erimeye örnektir. Suriye'deki gelişmeleri ne zafer havasıyla takdim etmek ne de hüsran iddialarıyla kötülemek doğru ve hakkaniyetli bir tavır değildir. Yanı başımızda yeni bir siyasal sistem kurulacaktır ve bunu kuracak Suriye halkıdır. Bizim beklentimiz Suriye-Türkiye diyaloglarının altın çağını yaşamasıdır. Öncelikle Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalıdır. Bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Sınırlarımızın mücavir alanlarında nefes dahil almamalılar. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur.DEM Parti, CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile görüşme sonrası terör örgütünün lağvedildiği açıklanmalıdır. Barış kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacaktır.Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de, Kudüs'te Osmanlı şamarını yer. Aklı başında olmayanın başı ayaklarındadır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Öyleyse Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır.