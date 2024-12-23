Instagram'dan kullanıcılara kolaylık! Yeni özellik duyuruldu

Meta'nın sahibi olduğu Instagram'ın yeni özelliği duyuruldu. Şirket artık platforma entegre ettiği Messenger uygulaması üzerinden belirlenen tarih ve saatte mesaj gönderilmesine olanak tanıyor. Şu anda sadece metin ve emoji göndermeye izin veren yeni özellik, fotoğraf, video veya GIF uzantılarını desteklemiyor.Popüler sosyal medya platformu Instagram üzerinden zamanlı mesaj şu şekilde gönderiliyor:-Instagram uygulamasının sağ üst köşesindeki Messenger simgesine tıklayın ve mesaj kısmına girin.-Mesaj göndermek istediğiniz kişiye tıklayın-Mesajınızı yazdıktan sonra gönder butonuna uzun basın ve zamanlama özelliğini etkinleştirin.-Açılan sekmede tarih ve saat seçimini yaptıktan sonra tamam seçeneğine tıklayın.-Kullanıcılar şu anda en fazla 29 gün öncesinden mesaj planlayabiliyor. Yeni özellik Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir durumda.