Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde sona gelindi.Kur'an kursundan çıkıp evine gittikten sonra korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.Dört sanık, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 Kasım günü görülen ilk duruşmada 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkmıştı.Mahkemenin ara kararının ardından duruşma ertelendi. Sanıklar, 26 Aralık Perşembe günün 2'inci kez hakim karşısına çıkacak.Cumhuriyet Savcısı'nın 6 Aralık günü haklarında verdiği mütalaanın ardından sanıklar, 26 Aralık'ta ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Çok sayıda avukat ile gazetecilerin ve izleyicinin takip etmesi beklenen duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.Öte yandan soruşturma sırasında Narin cinayetini aydınlatacak çarpıcı delillere ulaşıldı. Öyle ki cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunduktan sonra otopsisi yapılan Narin'in sol avucunda bir adet uzun saç teli ve birkaç adet 0,5 cm uzunluğunda kıla rastlandı.Adli Tıp, kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu bilgisine ulaşıldı. Raporda saçın köklü olduğu ancak DNA analiz çalışmalarına cevap verilmediği yer aldı. Ayrıca Narin'e ait olduğu bildirilen atlet üzerinden alınan kıl örneği ve şort üzerinden alınan kıl örneklerinin kök ve kök kılıfı içermediğinden dolayı DNA analiz çalışmalarına alınmadığı da belirtildi.Duruşmaya sayılı günler kala Salim Güran'ın iddiaları da dikkat çekti. Öyle ki Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salim'in avukatı Onur Akdağ, 'Nevzat BAHTİYAR ile kardeşi Mehmet BAHTİYAR'ın eşi olan Ayşe BAHTİYAR arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 KEZ ARAMA ve CEVAPSIZ ARAMA kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!' dedi.Türkiye'nin konuştuğu cinayette kafa karıştıran detaylardan biri de Narin'in öldürüldüğü saatte Salim Güran'ın HTS hareketliliğiydi. Cinayet saatinde Arif Güran'ın evi ve ahırı arasıdna hareket halinde olduğu belirlenen Salim'in cep telefonu incelendi. Telefondaki adımsayar uygulamasına bakıldığında Salim'in cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi.