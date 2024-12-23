Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada, elde edilen her delil kafaları daha da karıştırdı. İkinci duruşmaya sayılı günler kala, gözler Narin'in avucundaki saç telleri ile sanık avukatlarının ortaya attığı o iddialardaydı!
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde sona gelindi.
ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Kur'an kursundan çıkıp evine gittikten sonra korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.
SANIKLAR 2'İNCİ KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKIYOR
Dört sanık, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 Kasım günü görülen ilk duruşmada 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkmıştı.
GÖZLER İKİNCİ DURUŞMADA
Mahkemenin ara kararının ardından duruşma ertelendi. Sanıklar, 26 Aralık Perşembe günün 2'inci kez hakim karşısına çıkacak.
SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI
Cumhuriyet Savcısı'nın 6 Aralık günü haklarında verdiği mütalaanın ardından sanıklar, 26 Aralık'ta ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Çok sayıda avukat ile gazetecilerin ve izleyicinin takip etmesi beklenen duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.
DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DELİLLER VE İDDİALAR!
Öte yandan soruşturma sırasında Narin cinayetini aydınlatacak çarpıcı delillere ulaşıldı. Öyle ki cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunduktan sonra otopsisi yapılan Narin'in sol avucunda bir adet uzun saç teli ve birkaç adet 0,5 cm uzunluğunda kıla rastlandı.
Adli Tıp, kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu bilgisine ulaşıldı. Raporda saçın köklü olduğu ancak DNA analiz çalışmalarına cevap verilmediği yer aldı. Ayrıca Narin'e ait olduğu bildirilen atlet üzerinden alınan kıl örneği ve şort üzerinden alınan kıl örneklerinin kök ve kök kılıfı içermediğinden dolayı DNA analiz çalışmalarına alınmadığı da belirtildi.
SALİM'İN AVUKATINDAN YASAK AŞK İDDİASI!
Duruşmaya sayılı günler kala Salim Güran'ın iddiaları da dikkat çekti. Öyle ki Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salim'in avukatı Onur Akdağ, 'Nevzat BAHTİYAR ile kardeşi Mehmet BAHTİYAR'ın eşi olan Ayşe BAHTİYAR arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 KEZ ARAMA ve CEVAPSIZ ARAMA kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!' dedi.
CİNAYET SAATİNDE 45 ADIM!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette kafa karıştıran detaylardan biri de Narin'in öldürüldüğü saatte Salim Güran'ın HTS hareketliliğiydi. Cinayet saatinde Arif Güran'ın evi ve ahırı arasıdna hareket halinde olduğu belirlenen Salim'in cep telefonu incelendi. Telefondaki adımsayar uygulamasına bakıldığında Salim'in cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi.