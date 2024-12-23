Apple'ın gizli projesi ortaya çıktı! Amazon ve Google'a büyük rakip geliyor

Apple'ın geliştirdiği yeni kablosuz kapı kilidi, iPhone'larda bulunan Face ID sayesinde yüzleri tarayarak ev sahibini tanıyacak ve kapıyı otomatik olarak açacağı belirtildi. Apple, geliştirdiği Apple TV, HomePod mini ve HomeKit gibi ürünlerle akıllı ev pazarında bir pay sahibi olmak istiyor.Sektör analistlerine göre, yeni kapı kilidi ile birlikte şirket akıllı ev stratejisini daha da agresifleştirmiş durumda. Bloomberg'in haberine göre, akıllı ev pazarında söz sahibi olan Amazon ve Google'a rakip olmak isteyen şirket kendi marka güvenilirliği ile birlikte pazarı yeniden şekillendirebilir.İnsanlar, ev güvenliği gibi kritik konularda Apple'a güveniyor ve evlerini Amerikalı şirkete teslim edebileceği söyleniyor. Yeni kapı zili yüzleri kendi depolamasında kayıt altında tutacağı için depolama alanına ihtiyaç duyacak. Apple için iCloud aboneliklerinde artış yaşanabilir.Çoğu teknoloji meraklısının bildiği gibi, Apple şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle tanınıyor. Sektördeki diğer akıllı kilitlerin aksine şirketin daha şık bir cihaz üreteceği, insanların sahip olduğu Apple cihazları ve HomeKit ile sorunsuz bir şekilde entegre olacağı belirtildi.Apple ekosistemine dahil olacak olan yeni kilit, kapı zili çaldığında Apple Watch'a bir uyarı verecek ve bir dokunuşla kapı açılabilecek.