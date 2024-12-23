İzmir’de CHP’li belediyeler satmaya doyamadı: Menderes de satıyor

İçine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi taşınmaz satmakta bulan CHP'li ilçe belediyelere bir yenisi daha eklendi. Çeşme, Karaburun, Bayındır, Beydağ, Seferihisar, Bornova, Dikili, Güzelbahçe Belediyelerine CHP'li Menderes Belediyesi de eklendi.Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 22 taşınmaz satış listesine kondu.Menderes Belediyesi tarafından yayınlanan satış ilanında satışa çıkarılan taşınmazların çoğunun arsa ve zeytinlik olduğu görüldü. 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek satış ihalesinde söz konusu taşınmazlar belirlenen muhammen bedellerden satılması halinde belediye kasasına 120 milyon liralık bir kaynak aktarılacak. İhale açık ihale usulü ile Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.İhale saat 10:05'te başlayacak. 5'er dakika aralarla gerçekleştirilecek olan satışlar öğlen saat 12.00'a kadar tamamlanmış olacak. Elde edilecek gelirin önemli bir bölümü belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına giderecek.