Kabine toplanıyor: Asgari ücret masada

Önemli değerlendirmelerin yapıldığı Kabine, bugün toplanıyor.2024 yılının son Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00’te başlayacak.Gündemde; Suriye’deki gelişmeler, terörle mücedele ve ekonomi alanındaki konular var.Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretteki artışta. Kabine Toplantısı'nda da asgari ücret artışının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sunum yapması öngörülüyor.Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına çevrildi.Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Toplantıda Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek.Suriyelilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan Suriyeliler hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.Toplantıda ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.