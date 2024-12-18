Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi devrildi. Korkunç Esad iktidarının yıkılmasının ardından ülkede yeniden umut ve özgürlük ışığı yandı. Suriye halkı mutlu günler için Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken uluslararası basın da dikkat çeken analizlere imza atıyor.AFP'de yer alan bir analiz-haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye hamlelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın Suriye'de kartlarını iyi oynadığı ve Suriye için kıskanılacak bir pozisyonda olduğu yazıldı. Ankara'nın kendinden emin olduğuna vurgu yapılırken, 'Erdoğan en büyük kazanan oldu' ifadelerine yer verildi.'ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI'Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın güç ve güvenlik açısından uzun vadeli bir strateji izlediğini belirterek, 'Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi' dedi.Erdoğan'ın stratejisinin sonuçlarının Suriye ve Afrika Boynuzu'nda açıkça görüldüğünü belirten Skinner, 'Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye konusunda kıskanılacak bir pozisyona sahip' ifadelerini kullandı.'EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN'AFP, Erdoğan'ın ayrıca Hartum ve Abu Dabi arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek için de devreye girmeyi teklif ettiğini hatırlatırken, Uluslararası güvenlik profesörü Max Abrahms Suriye'de yaşanan gelişmelerin 'en büyük kazananının' Erdoğan olduğunu söyledi.Ankara'nın Türkiye sınırı boyunca kontrolü sağlamlaştırırken terör örgütü PKK tehdidini azaltmak için harekete geçmesinin muhtemel olduğunu belirten Abrahms, Trump yönetiminin Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının terör örgütü PKK YPG'yi zayıflatacağını ve bunun da Erdoğan'ı memnun edeceğini vurguladı.Analizde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 'Bu yeni dönemde PKK/YPG terör örgütü Suriye'de ortadan kaldırılacak. Hem biz hem de Suriye'nin yeni yönetimi bunu istiyor' sözlerine yer verilirken Ankara'nın kendinden emin olduğu vurgulandı.Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesine atıf yapılarak, 'Türkiye'nin sınırındaki kontrolü sağlamlaştırmasıyla birlikte Ankara'nın PKK tehdidini azaltmaya yönelik adımlar atması muhtemel' denildi.Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısına da yer verildi. 'Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçleniyor' denildi.AFP'de yer alan analizde, Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile görüşebilme kabiliyetine de dikkat çekildi. Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile arasında arabuluculuk yapmak için iyi bir konumda olduğu vurgulandı.