Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesi için toplanıldı. Toplantı adeta tarihi anlara sahne oldu. CHP’li provokatör Veli Ağbaba’nın Osman Gökçek hakkında yaptığı skandal açıklamaların ve kirli ithamların ardından Gökçek, tarihi bir konuşma yaparak Ağbaba’ya hak ettiği cevabı verdi. Osman Gökçek’in terörist Özge Aydın hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyuna damgasını vurdu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe toplantısı tarihi anlara sahne oldu.Osman Gökçek'in PYD'li terörist Özge Aydın hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyuna damgasını vurdu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Osman Gökçek'in, CHP'li Ağbaba'yı yerle bir etmesi sonrası açıklamalarında yer verdiği terörist Özge Aydın kamuoyunda yeniden gündem oldu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in bu açıklamaları sosyal medyada büyük destek toplarken, muhalefet içerisinde iç çatışma çıkacak iddialarını da alevlendirdi.Terörist Özge Aydın ‘Ceren Güneş' kod adıyla bilinirken, PYD/YPG saflarında faaliyet göstermiş azılı bir teröristtir. Türkiye'deki sol örgütlerle bağlantılı olan Aydın, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyine terör örgütü YPG/PKK'ya katılmıştır.3 Kasım 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü başarılı operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.Meclis kürsüsünde provokatörlük yapan CHP'li Veli Ağbaba, terörist Özge Aydın için “doktor” ifadesi kullanarak TBMM'de ağırlamıştı.