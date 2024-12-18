Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!

Türkiye, Suriye'de 'özgürlük ve barış' için peş peşe diplomatik hamleler gerçekleştiryor. PKK/YPG bölgede büyük paniğe kapılırken ABD ise terör örgütüne destek vermekten geri durmuyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da PKK'nın kanalında katıldığı bir programda skandal sözler sarfetti. Çiçek Otlu, Türkiye'nin adımlarını 'pay kapmak' ve 'yayılmacı politika' olarak değerlendirdi. Otlu, Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesiyle ilgili de, "Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bu o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor, ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor." dedi.

Suriye'de 61 yıldır süren kanlı Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı devrildi. Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi devam ederken, terör örgütü PKK/YPG ise Suriye'de panikledi.Dünya, Türkiye'nin 'barış' için hamlelerinden övgüyle söz ederken, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da PKK'nın kanalındaki bir programa katılarak Türkiye'nin 'Suriye' adımlarından rahatsızlığını gözler önüne serdi. Skandal sözler kullanan Otlu ABD'nin desteğini de açıkça ilan etti.Otlu şu ifadeleri kullandı:DEM'Lİ VEKİLDEN 'İHANET' SÖZLERİ: ABD BUNA MÜSAADE ETMEZ...Şu an Türk devletinin belli amaçları var. Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeniden haritada pay kapmak, Musul ve Kerkük'ü istediği gibi yönetmek. Kendisi için 34 km'lik güvenlik şeridinde kendi yayılmacı politikasını geliştirmek ve Kürt Devrimi'ni, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor.