Altın alımında yeni dönem; sınırlama geliyor

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 2024 yılına dair kuyumculuk sektöründeki önemli gelişmeleri ve sorunları gündeme getirdi.Yatırım amaçlı altın alımlarında ciddi bir artış yaşanmasına rağmen, işçilikli ürünlerin satışlarının yaklaşık %30 oranında azaldığını belirtti.185 BİN TL ÜZERİ ALIMLARDA YENİ DÖNEMSönmez, özellikle 185 bin TL ve üzerindeki altın alımlarında kimlik ve bilgi paylaşım zorunluluğunun vatandaşları tedirgin ettiğini ifade etti.Bu durumun çözümü için MASAK yetkililerinden kamu spotları hazırlanmasını talep ettiklerini belirten Sönmez, yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirici afişlerin tüm kuyumculara asılacağını duyurdu.Kuyumculuk sektörünün karşılaştığı diğer önemli sorunlara da değinen Sönmez, altın muhasebesi ve yazar kasa limitleri konusunda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.Sönmez, “Altın muhasebesi, yazar kasa limitleri gibi sorunlarımız var. Altın, yükselen bir emtia. Belirlenen rakam bir saat sonra artıyor, o açıklanan rakam yine limitin altında kalıyor. Bunlara rasyonel çözümler bulunması lazım. Sektördeki gelişmeleri ve sorunları değerlendirmek üzere ilgili olduğumuz aktörlerle Ankara'da bir çalıştay düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz.' dedi.2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışı yaklaşık yüzde 30 azaldı.Sönmez, sektörü canlandırmak adına Ankara'ya bir “Kuyumcu Kent” kazandırmak istediklerini, ancak henüz uygun bir arsa bulunamadığını açıkladı.Projenin hayata geçirilmesiyle Ankara'nın kuyumculuk sektöründe önemli bir merkez haline geleceği belirtiliyor.Başkan Sönmez, sektöre yönelik önemli bir adım olarak tavsiye fiyatlarının görülebileceği bir mobil uygulama geliştirdiklerini duyurdu.“Yakın zamanda bu aplikasyonu hayata geçireceğiz. Ankara'nın her yerinden telefon aplikasyonuyla odamızın tavsiye ettiği fiyatları görebileceksiniz. İleride bu uygulamayı Türkiye geneline yayacağız” dedi.