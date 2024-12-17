Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,90 puan ve yüzde 0,61 azalışla 9.936,77 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,72 geriledi.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile spor oldu.Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.