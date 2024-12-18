Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durduğunu belirten Başkan Erdoğan, İsrail'e uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, 'Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir husustur.' ifadelerini kullandı.Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Erdoğan ve Mikati birbirlerine heyetlerini takdim etti.Başkan Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'İSRAİL GERÇEĞİ ANLAMAK İSTEMİYOR''Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgemizde huzur sağlanamaz. İsrail hükümetinin bu gerçeği anlamadığına şahit oluyoruz. Türkiye İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuştur. Bu süreçte Sayın Mikati ile düzenli olarak iletişim halindeydik.'ULUSLARARASI BASKI SÜRDÜRÜLMELİ'İsrail gerçeği anlamak istemiyor. İsrail'e uluslararası baskının sürdürülmesi gerekli.'SURİYE'NİN İSTİKRARI BÖLGENİN İSTİKRARI'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması başka bir husus. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir husustur. Hedefimiz Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmaktır.'