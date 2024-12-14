ChatGPT'ye yeni özellik: Artık sizin gördüklerinizi görebiliyor
OpenAI, ChatGPT için gerçek zamanlı video ve Noel Baba modu gibi yeni özellikler ekledi.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, yeni özelliklerle daha da güçlü hale geliyor.
OpenAI, ChatGPT'nin artık gerçek zamanlı video yorumlayabildiğini ve Noel Baba'nın sesiyle konuşabildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜLERİ ANLAYABİLEN YAPAY ZEKA
ChatGPT, artık telefonunuzun kamerasını kullanarak etrafınızdaki nesneleri tanımlayabiliyor ve açıklayabiliyor.
Ayrıca, ekran paylaşımı yoluyla bilgisayarınızdaki görüntüleri de yorumlayabiliyor. Bu özellik, ChatGPT Plus, Team ve Pro aboneleri tarafından kullanılabiliyor.
NOEL BABA MODU
OpenAI, ChatGPT için yeni bir ses modu ekledi: Noel Baba modu. Bu mod, ChatGPT'nin Noel Baba'nın sesiyle konuşmasını sağlıyor.
Kullanıcılar, sohbet çubuğunun yanındaki kar tanesi simgesine tıklayarak Noel Baba modunu etkinleştirebiliyor.
GOOGLE'A RAKİP
OpenAI, ChatGPT'ye eklediği yeni özelliklerle Google'ın yapay zeka modeli Gemini 2.0'a rakip olmayı hedefliyor. İki şirket arasındaki rekabet, yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırıyor.