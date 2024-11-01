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Beyaz Gazete
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Aydın'da terör propagandası yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon

Aydın'da terör ile mücadele kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 1.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 1.11.2024 - 11:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Aydın'da terör propagandası yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon
Güvenlik güçleri terör ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce “Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.