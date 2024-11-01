Aydın'da terör propagandası yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon
Aydın'da terör ile mücadele kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçleri terör ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Bu kapsamda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce “Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR
Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.