Aydın'da terör propagandası yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon

Güvenlik güçleri terör ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.Bu kapsamda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce “Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.