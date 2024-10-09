Siyonist İsrail'in yeni Gazze planı! Katiller kabinesi Netanyahu'ya mektup yazdı

Gazze'yi bir yılda 85 bin ton bombayla enkaza çeviren siyonist İsrail rejimi artık sistematik olarak insanları hedef alan saldırılarla bölgeyi tamamen Filistinlilerden arındırmaya çalışıyor.Önceki gün El-Bureyc Mülteci Kampı'nı vuran İsrail dün de Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades'te bölgesinde bir su dolum istasyonunun önünde bidonlarına su doldurmak için kuyrukta bekleyen sivilleri hedef aldı.Mülteci kampı saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi katledilirken, su kuyruğunda bekleyen 8 sivil de İsrail bombalarıyla öldürüldü. İsrail ordusu son 3 gündür Gazze'de sivilleri direkt hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıları artırdı.Halkın sığındığı hastane, eğitim kurumu ve kamplar vurularak Gazze tamamen insansız hale getirilmek isteniyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da önceki gün yeniden başlattığı kara saldırılarıyla birlikte bölgedeki Filistinlileri sürgüne zorluyor.Gazze'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni bir kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor. İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.Bölgedeki Filistinli gazetecilerin aktardığına göre, İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra top atışlarıyla da vuruyor. Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 250 bin Filistinli bulunuyor.Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini 'sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge' ilan etmesi çağrısının ardından geldi.'Israel Hayom' gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde 'tahliye emirleriyle' bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında 'askeri bölgeye' çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.İnsan hakları örgütleri, sosyal medya platformlarının Filistin yanlısı içeriği sansürlemeye devam ettiğini belirtti. İsrail ve Hamas arasındaki gerilimin tırmanmasından bir yıl sonra, insan hakları örgütleri Filistin yanlısı içeriğin engellenmesini durdurmak için çok az ilerleme kaydedildiğini iddia ediyor.Filistin Dijital Hak İhlalleri Gözlemevi 7 Ekim saldırısından bu yana, 1 Temmuz 2024'e kadar web sitelerinde yaptıkları açık çağrı aracılığıyla, çoğu Meta, TikTok, X ve Youtube ile ilgili olmak üzere büyük platformlarda 1350'den fazla çevrimiçi sansür vakası kaydetti. Vakalar arasında, askıya alma, içerik kaldırma ve hesap kısıtlama olduğu belirtildi.İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 1 yıldır savaş tarihinde görülmemiş oranda bomba yağdırıyor. Dün İsrail'in saldırılarının başladığı 368'inci gündü.Saldırıların 200'üncü gününde Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail tarafından Gazze'ye 75 bin ton bomba atıldığı açıklanmıştı. Bu açıklamadan sonra geçen 168 günde de İsrail tonlarca füze daha attı.Al Jazeera'daki habere göre bu bombalardan dolayı havaya karışan zehirli kimyasal, hayatta kalan binlerce Filistinliyi kanser hastası yapacak. Uzmanlara göre füzelerden dolayı kanser vakaları Gazze'de onlarca yıl daha görülmeye devam edecek.İngiltere merkezli Guardian gazetesindeki habere göre Hollandalı savcılar, İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Hakmesi'nde (UCM) açılan davayla ilgili sürece dahil olacak.UCM'de İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik soykırım davası sürüyor. Ancak İsrailli ajanların casusluk yaparak UCM'deki davaya müdahale ettikleri, soruşturmayı yürütenlere yönelik baskılar yaptığı belirlendi.Guardian'daki habere göre Hollanda'daki savcılar, UCM tarafından yürütülen soruşturmaya müdahale ettikleri iddia edilen üst düzey İsrailli istihbarat yetkililerine karşı bir ceza davası açma talebini değerlendiriyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 590'a yükseldi.İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 368 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 278 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.