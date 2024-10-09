Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu cephesine ağır sözler! Parti içi muhalefeti yerden yere vurdu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler, Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında yasak aşk olduğuna yönelik ağır iddiaları gündeme taşımış, Durbay'ın ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.Gelişmeler hakkında ne cevap vereceği merakla beklenen Özgür Özel, dünkü grup toplantısında konuya ilişkin konuşurken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.En sert eleştirilerin hedefinde ise parti içi muhalefet olarak da adlandırılan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri vardı.'ALNINIZI KARIŞLARIM'Hem kendisinin hem de eşinin Gülşah Durbay'ı uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Özel, kendisinden 'evladımız' diye bahsetti.Söz konusu iddiayı gündeme taşıyanları sert sözlerle eleştiren Özel, 'Haberi yayanlar neredeymiş? CHP'li gibi görünenleri son seçimde görenler var mı?Bu kişiler CHP'li değiller. Bu partiye saldıranlar, bir adım geri adım atarsam namerdiz.Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim' şeklinde konuştu.