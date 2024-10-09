ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…

ABD Gazze ve Lübnan'da on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarına destek vermeye devam ederken Washington Post'un yardımcı editörü Bob Woodward'ın yeni kitabı henüz piyasaya sürülmeden gündeme damga vurdu.Woodward 15 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan "Savaş" adlı kitabında ABD eski başkanı Donald Trump ve mevcut başkan Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki tutumu ve özellikle de 7 Ekim 2023 sonrası yapılan gizli pazarlıkları yer alıyor.Woodward'a göre Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından Keith Kellog, bu yılın başlarında İsrail'e yaptığı bir gezi sırasında gizlice Netanyahu ile görüştü. Kellog ziyaret sonrası Biden'ı Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu tutan bir notu kamuoyu ile paylaştı. Notta "Bu ziyaret Biden yönetiminin küresel olarak ABD caydırıcılığını azaltmasının ve İran'a yönelik başarısız politikalarının Amerika'yı müttefikimiz İsrail için yıkıcı sonuçlar doğuracak Orta Doğu'da bölgesel bir savaşa sürüklediğini gösterdi" ifadeleri yer alıyordu.Woodward kitabında Biden ekibinin İsraillilerle büyük sorunlar yaşadığını da belirtti. İsrail'in ABD'nin ateşkes çağrılarını defalarca reddettiğini belirten Woodward, Biden'ın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'un "İsrailliler bunu her zaman yapıyor. 'İstihbaratı aldık. Göreceksiniz. Göreceksiniz.' diyorlar. Ancak sözde istihbaratın yalnızca yüzde 50'si doğru çıkıyor." ifadelerini aktardı. İsraillilerin bildirdiği insansız hava araçlarının ise yalnızca kuş olduğu ortaya çıktı.Woodward, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonraki günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a dair izlenimini şu şekilde aktardı:Woodward'a göre Biden, Netanyahu'nun sınırları aşmaması için İsrail'in davranışlarına sınır koyma konusunda temkinliydi. Nisan ayında bire bir görüşmede Netanyahu Biden'a Refah saldırısının sadece üç hafta süreceği sözünü vermiş, Amerikan Başkanı da bu sözü hiçbir zaman ciddiye almamıştı. Biden ise "Aylar sürecek," diye cevap vermişti.Kitaba göre Biden, iş arkadaşlarına Netanyahu'nun sadece siyasi hayatta kalmakla ilgilenen bir yalancı olduğundan yakındı. Başbakan'ın çalışma arkadaşları için de aynı sonuca vararak Netanyahu için çalışan 19 kişiden 18'inin "yalancı" olduğunu söyledi.Kitap, aynı zamanda Biden yönetiminin Orta Doğu politikasına beklenmedik yerlerden destek geldiğini de ortaya koyuyor. Geçmişte Trump'ın sadık bir yardımcısı olan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iletişimi sağlayan Senatör Lindsey Graham'ın 7 Ekim'den sonra da veliaht prens ile temas kurmaya devam ettiğini belirten kitapta, Graham'ın mart ayında Riyad'a yaptığı bir ziyaret sırasında "Trump'la bir telefon görüşmesi yapmayı teklif edince veliaht prens "TRUMP 45" etiketli bir kullan-at telefon çıkardı. Daha önceki görüşmelerde veliaht prens, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı için "JAKE SULLIVAN" etiketli olanı da dahil olmak üzere bu tür başka cihazlar da çıkarmıştı." ifadeleri yer aldı.