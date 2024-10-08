WhatsApp'tan efsane yenilik! Artık sohbetlerinizi baştan aşağı değiştirebilirsiniz

WhatsApp, iOS (iPhone işletim sistemi) platformu için yeni bir güncelleme yayınladı. Yakın zamanda sunulan 'WhatsApp for iOS 24.20.71' güncellemesiyle birlikte bazı kullanıcılara yeni bir kişiselleştirme seçeneği sunuldu. Henüz resmi değişiklik günlüğünde yer almayan söz konusu yenilik ile WhatsApp kullanıcıları artık sohbetleri için tema seçebilecek.WABetaInfo'nun haberine göre kullanıcılar, 22 farklı tema ve 20 renk arasından seçim yaparak sohbetlerinin görünümünü kolay bir şekilde özelleştirebilecek. WhatsApp, her sohbet için kişiye özel temalar oluşturulmasına olanak tanıyacak ve kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden tüm sohbetlere uygulanacak varsayılan bir tema belirleyebilecek.Bunun yanı sıra da belirli sohbetler için farklı temalar seçmek de mümkün olacak. Böylece kullanıcılar iş, kişisel ve grup sohbetlerini daha kolay birbirinden ayırabilecek.Öte tarafta WhatsApp, seçilen mesaj rengine göre otomatik olarak duvar kağıdı ayarlayacak. Böylelikle sohbetlerin görünümü, seçilen temayla uyumlu hale gelmiş olacak. Kullanıcılar, istedikleri takdirde sohbete daha uygun farklı bir duvar kağıdı da belirleyebilecek.Unutulmaması gereken nokta; sohbet teması özelliği sadece temayı seçen kullanıcı için geçerli olacak. Yani belirlemiş olduğunuz tema, konuştuğunuz kişinin sohbet ekranını değiştirmeyecek. Böylece herkes kendi kişisel tercihleri doğrultusunda seçim yapabilecek.'Sohbet temaları' henüz size ulaşmadıysa endişe etmenize gerek yok. Zira WhatsApp, bu yeniliği kademeli olarak, TestFlight aracılığıyla beta programına katılan sınırlı sayıda kullanıcılara sunmakta. Önümüzdeki günlerde ise herkese açılması bekleniyor.