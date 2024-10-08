TBMM'de bir ilk daha! 'Siber istihbarat servisi' kuruldu

TBMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesinde örnek uygulamalara da imza atıyor. Basımevi ve Halkla İlişkiler binalarında bulunan güneş enerji sistemi tadil eden TBMM, seralar ve spor tesislerine güneş enerji sistemi kurulumunu tamamladı. TBMM bundan böyle kendi elektriğini de kendisi üretecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü ve Dünya Bankasınca finanse edilen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji (KAYE) Projesi kapsamında Meclis yerleşkesi içerisinde keşif yapılarak uygun alanlar belirlendi. Yerleşkeye, yıllık 1,3 GWh elektrik üretimi hedefiyle güneş enerji sistemi kurulumu için çalışma başlatıldı.20 elektrikli TOGG aracı alan TBMM yönetimi, milletvekillerinin de elektrikli araç şarj ihtiyacını karşılamak için farklı noktalara 4 adet DC ve 10 adet AC şarj istasyonu kurulumunu gerçekleştirdi. Ayrıca TBMM'deki tüm aydınlatmalar tasarruflu LED projektörlerle değiştirildi. 130 adet 160 W eski nesil civa buharlı aydınlatma ekipmanları 67 W led aydınlatma ekipmanları ile yenilendi.TBMM, sıfır atık projeleriyle de örnek kurumların başında geliyor. Bu çalışmalar kapsamında: 5 kg atık camın, bin 925 kg atık metalin geri dönüştürülmesiyle 384 metreküp atık depolama alanı tasarrufu, 613 bin 827 kilovatsaat enerji tasarrufu, 4 bin 32 metreküp su tasarrufu sağlarken, 25 bin 998 kg sera gazı salımını engelledi. Yine bu tasarruflarla 2 bin 448 ağacın kesilmesi önlendi, 9 bin kilogram hammadde, 9 bin 871 litre petrol, 6 bin 165 biyodizel, bin 67 litre baz yağ ve 434 kilogram komposto gübre kazanımı sağlandı.TBMM yeni dönemde yapay zeka uygulamalarından da yararlanacak. Milletvekilleri kürsüde konuşurken, yapay zeka sesi yazıya dönüştürerek, tutanak hizmetlerinden zaman ve emek tasarrufu sağlamış olacak. Ayrıca yapay zeka yazılımlarıyla TBMM'de kullanılan her dört sayfalık kayıt kullanımı tek sayfaya düşürülerek, ciddi bir ağız tasarrufu sağlanmış olacak.TBMM bünyesinde siber istihbarat servisi de kuruldu. Siber güvenliğin arttırılması ve siber olaylara izle tepki vermek amacıyla kurulan istihbarat servisiyle birlikte siber olay bildirim mekanizmaları da oluşturuldu.Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında oluşabilecek zararlı yazılımlara karşı Uç Nokta Tespit Sistemi'nin yaygınlaştırılması sağlandı. Ayrıca, 'Aktif Dizin, Saldırı, Tehdit ve Tespit Sistemi'nin tüm sunucu ve kullanıcı bilgisayarların da yaygınlaştırılması gerçekleştirildi.Yeni dönemde ayrıca TBMM oturma düzeni de değişecek. Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanlık Divanı toplantısında Saadet Partisi oturuma düzenine ilişkin talepte bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin jesti sonucu Genel Kurul'da ön sırada oturma yeri bulan Saadet Partisi bu kez yerlerinin değiştirilmesini istedi. Yapılan müzakereler sonrasında TBMM Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda grubu bulunan partilerin oturma sırası küçükten büyüğe düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede İyi Parti ile Saadet partisi oturma yerlerini değiştirecek. Yeni oturma düzeni Başkanlık Divanı kürsüsüne göre sağdan sola: Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP, DEM Partisi, CHP ve AK Parti olarak olarak sıralanacak. TBMM'de temsil edilen ancak grubu bulunmayan partiler ise eski yerlerinde oturmaya devam edecek.