Kalp krizine ilaç! Örümcek zehri hayat kurtaracak
Avustralya’nın Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar öncülüğünde geliştirilen ve huni yuvalı örümceklerin zehrinden elde edilen ilacın kalp krizine çare olması bekleniyor.
Araştırmacılar, örümcekte bulunan ve “Hi1a” olarak bilinen peptitin, hem kalp krizi esnasında hasarı önleyebileceğini hem de nakledilen kalbi koruyabileceğini düşünüyor.
İlacın başarılı olması hâlinde hastaların hayatta kalma şansını ve hayat kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.