Kalp krizine ilaç! Örümcek zehri hayat kurtaracak

Araştırmacılar, örümcekte bulunan ve “Hi1a” olarak bilinen peptitin, hem kalp krizi esnasında hasarı önleyebileceğini hem de nakledilen kalbi koruyabileceğini düşünüyor.İlacın başarılı olması hâlinde hastaların hayatta kalma şansını ve hayat kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.