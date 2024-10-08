Hizbullah'tan yeni açıklama: Silahlarımızı bırakmayacağız

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de masum Filistinlileri katleden İsrail, Lübnan'a da saldırmaya başladı.Gözünü Lübnan'a çeviren katil İsrail ordusu, haftalardır Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombalıyor.Beyrut'ta bulunan Hizbullah'ın ana karargahını vuran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamış, Hizbullah mensupları da doğrulamıştı.İsrail'e ise yanıt 250'ye yakın füze fırlatan İran'dan gelmişti.Yaşananların ardından Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.Televizyondan yayınlanan konuşmasında Kasım, 'ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu düşünüyoruz' dedi.Hizbullah ve Emel hareketinin birbiriyle uyumlu belirten Kasım, ateşkese varmak için Parlamento Sözcüsü Nabih Berri'nin öncülük ettiği siyasi süreci desteklediklerini dile getirdi.'Bizim için tek çözüm direniş' diyen Kasım, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara saldırılarının 1 hafta önce başladığını ancak ordunun ilerleyemediğini belirtti.Kasım, şöyle devam etti:'Bu, ilk kimin ağlayacağı savaşı. Biz ağlamayacağız. Hizbullah'ın komuta ve kontrolü hassasiyetle organize edilmiştir. Acı darbelerin ötesine geçtik. Hiçbir pozisyon boş değil, tüm roller dolu. Sahadaki çeşitli birimler ve güçler arasında sürekli bir koordinasyon var. İsraillilerle çatışmak istiyoruz, kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir.'Sözlerine devam eden Kasım, 'Bütün açık pozisyonları doldurduklarını' söyleyerek örgütün yeni yönetim kadrosunun belirlendiğini ancak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından lider seçimi için sürecin hala devam ettiğini dile getirdi.Kasım, 'Hizbullah'ın komuta, kontrol ve yönetimi organize edildi. Artık acı verici saldırıları atlattık. Tüm pozisyonlar dolduruldu. Boş pozisyon kalmadı' ifadelerini kullandı.Son olarak İsrail'in kuzeydeki askeri kayıplarının çok büyük olduğunu ve gizlemeye çalıştıklarını belirten Kasım, İsrail'in ABD'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söyledi.Kasım, 'Netanyahu bu savaştaki hedeflerine ulaşamayacak. Kendi askeri planlarımıza uygun yer ve zamanda füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldıracağız' diye konuştu.