CHP'de yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürdü!

Seri taciz ve cinsel istismar vakalarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir taciz skandalı daha patlak verdi.İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce, CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu üyesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Baş, partide görev yapan 20 yaşındaki Ş.Ö. ile yakınlık kurmak istedi.Parti çalışmalarının ardından genç kıza ağabeylik rolü yaparak bağ evine davet etti. Yakınlık kurma çabasıyla Ş.Ö.'ye dokunmaya başlayan Hüseyin Baş, genç kızın durumdan rahatsız olmasına rağmen tacize devam etti.Olayın korkusuyla suskun kalan genç kız yaşadıklarını önce arkadaşlarına ardından CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil'e anlattı.CHP Kadın Kolları üyesi Ş.Ö.'nün arkadaşları durumu gündeme getirmek için kamuoyu oluşturmaya çalıştı. CHP'li Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise olayın gündeme gelmemesi için genç kıza ve arkadaşlarına ses kaydı gönderip, sessiz kalmalarını söyledi.Çekil'in genç kıza gönderdiği ses kaydında, diğer kız arkadaşlarını kast ederek 'Canım arkadaşını durdur gazetecilere vermiş. Bu terbiyesiz ne yapmaya çalışıyor, ben arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Bak seni rezil edecek, bu kız terbiyesiz buna uyma sakın' diyerek parti üyesi 20 yaşındaki genç kızın tacize uğramasına göz yumdu.CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın geçtiğimiz ay düzenlediği Kapadokya gezisine katılan CHP Elazığ Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın geziye katılan Kadın Kolları üyesi Ş.Ö'ye çok kez yakınlaştığı, gezinin devamında da defalarca taciz ettiği öne sürüldü. Durumdan rahatsız olan genç kızın korktuğu için suskun kaldığı belirtildi.Tacizle gündeme gelen CHP'li Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın parti yönetimi tarafından istifasının istendiği belirtildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve parti yönetimi ise sessizliğini koruyor.