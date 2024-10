Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği soykırımın yıldönümünde insanlıktan yana protestocular Filistin katliamını andı. Ancak her zaman ki gibi ikiyüzlü Batı dünyası göstericilere sert müdahalelerde bulundu. Siyonist İsrail yanlısı etkinliklere sesini çıkarmayan polisler, söz konusu Filistin olunca düşünce özgürlüğünü bir kenara bırakıp Filistin destekçileriyle çatışmaktan çekinmedi. İnfial yaratan görüntüler kameralara yansıdı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımın yıldönümünde dünyanın dört bir yanında Filistin yanlısı etkinliklerde protestocular sokağa çıktı.Protestolar, İsrail'in başlattığı soykırımın üstünden bir yıl geçmesinin ardından gerçekleşti. İsrail, Hamas'ın operasyonunu bahane ederek Gazze'ye saldırılara başladı. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bugüne İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaklaşık 17 bini bebek ve çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli hayatını kaybetti, 96 bin 844 kişi yaralandı.Görüntülerde, Batı Dünyasının önemli kentleri olan New York, Montreal, Londra ve Berlin'de polisin Filistin destekçilerine ağır müdahalede bulunduğu görüldü.İsrail karşıtı protestocular, pazartesi günü ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Halk Kütüphanesi'nin önünde yürüyüşlerini sürdürürken polis müdahalede bulundu.Binlerce kişi Manhattan sokaklarını doldurdu. Ancak Filistin'deki katliamı kınayan düşüncelerini dile getirdikleri için polis tarafından gözaltına alındı.New York Post'un haberine göre, kent genelindeki protesto gösterilerinde en az altı kişi tutuklandı.İsrail Demokratik Çoğunluğu'nun kurucu ortağı Todd Richman'ın, gösterici kalabalığı tarafından yuhalandığına dair haberler de yer aldı.ABD katliamı görmezden gelse de geçtiğimiz yıl Gazze'de yaşanan soykırım ve yıkımdan dolayı, ülkede haftalarca şu ana kadar görülmüş en büyük Filistin yanlısı gösteriler gerçekleşti. Amerika'da üniversite kampüslerinde kamplar dahi kuruldu.Her türlü yalan ve algıya rağmen dünya, soykırıma sesini çıkarmaya farklı kentlerde de devam etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de de protestolar düzenlendi. Geçmişte soykırım yapan Almanya, Gazze'deki katliama ses çıkarmamayı sürdürdü.Berlin'de Filistin bayraklarıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 1000 kişi katıldı ve 'Soykırımın Bir Yılı' sloganları atıldı.Alman göstericiler ayrıca Filistin yanlısı göstericilere yönelik polis şiddetini de eleştirdi.Berlin'deki İsrail taraftarları da soykırım yanlısı protesto düzenledi. Polis ve Filistin yanlısı protestocular arasında arbede çıktı.Aktivistler, bazı protestolarda İslamofobik söylemler konusunda endişelerini dile getirdi. Dünya çapında Müslümanlara yönelik artan tehditler konusunda uyarıda bulundu.Pazartesi günü öğle saatlerinde, Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nin Roddick Kapısı önünde büyük bir kalabalık toplandı.İsrail'i desteklemek için toplanan kalabalığın arasında yoğun bir polis varlığı da vardı. Ancak çoğunluğu İsrail bayrağı sallayan İsrail taraftarları, Filistin yanlısı birkaç karşı protestocuyla karşılaştı. Polis müdahale ederek iki tarafı ayrı tutmaya çalıştı.Londra Emniyeti, İngiltere'nin başkentinde pazartesi günü binlerce Filistin yanlısı protestocunun Londra'nın merkezine akın etmesi üzerine on altı kişiyi tutukladı.Polis, başkent genelinde 'önemli' bir operasyonun yürütüldüğünü ve yürüyüşün resmen başlamasından sadece birkaç dakika sonra çok sayıda tutuklamanın gerçekleştiğini aktardı.Filistin Dayanışma Grubu ve diğerlerinin, Gazze soykırımı yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlediği protesto gösterisinde, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısı yapıldı.Göstericilerin büyük çoğunluğu bayrak ve pankartlarını sallarken, gösteriye katılanlardan biri Birleşik Krallık Başbakanı'nın, Gazze rehineleriyle ilgili konuşması sırasında yaşanan talihsiz bir olaya gönderme yaparak, 'Starmer aptal bir sosis' yazılı bir pankart taşıdı.