WhatsApp'a yeni özellik geliyor! 5 kişiye kadar sınırlı olacak...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Artık durum güncellemelerinizde doğrudan kişileri etiketleyebileceksiniz. Bu yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızı, ailenizi veya belirli bir grubu durumunuzda daha kolay ve eğlenceli bir şekilde işaretleyebilirsiniz.Durumunuzda etiketlediğiniz kişiler, paylaşımlarınızın daha farkında olacaklar ve daha fazla etkileşim sağlayacaklar.Belirli bir grup kişiye özel mesajlar vermek veya onlarla özel anlarınızı paylaşmak için durumunuzu kullanabileceksiniz.Yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, durumlarında en fazla beş kişiyi etiketleyebiliyor.Etiketlenen kişiler durum paylaşımından özel olarak haberdar edilecek, ancak bu bahsetmeler durumda görünmeyecek.Ayrıca kullanıcılar etiketlendiği durumları yeniden paylaşabilme ve durumu beğenme imkanına sahip olacak.WhatsApp, durum beğenilerinin özel olduğunu ve yalnızca beğeni alan kişinin beğenileri görebileceğini vurguladı.Şirket, bu yeni özelliklerin dünya genelinde kullanılmaya başladığını ve kullanıcıların bu yeniliklere kısa süre içinde kademeli olarak erişebileceğini duyurdu.