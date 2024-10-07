Sıla bebekten kahreden haber: Hayatını kaybetti!

Türkiye'yi sarsan olay geçtiğimiz ağustos ayında Tekirdağ Malkara'da meydana geldi. Anne Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek hastaneye gitti.Yapılan incelemede küçük kızın beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlendi.Sıla bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe edildi.Talihsiz yavru yoğun bakımda yaşam savaşı verirken anne, birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.Yaklaşık 1 aydır yaşam savaşı veren, ancak ilaçlara tepki vermediği belirlenen Sıla bebekten acı haber geldi. Talihsiz bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.